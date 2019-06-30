Кто такой Мэджик Джонсон

Мэджик – легендарный американский баскетболист, который всю карьеру выступал за нынешнюю команду Леброна, «Лос-Анджелес Лейкерс». Джонсон пять раз выигрывал НБА, трижды становился самым ценным игроком сезона, а в 1992-м победил на Олимпийских играх. В 1996-м Мэджика включили в список 50 величайших игроков в истории НБА.

После завершения карьеры Джонсон занимался благотворительностью и выступал в качестве борца со СПИДом и ВИЧ, а в 2017-2019 гг. занимал пост президента «Лейкерс» по баскетбольным операциям. Именно разговор с Мэджиком убедил Леброна подписать контракт с «Лос-Анджелесом» – об этом Король рассказал в одном из недавних интервью, где выразил сожаление по поводу неожиданного ухода Джонсона.

Мэджик Джонсон (слева) и Леброн ДжеймсGetty Images

«Когда мой друг Рэнди Мимс сообщил об уходе Мэджика, я ответил: «Да пошел ты! Что за чушь!» Я ведь перебрался в «Лейкерс» именно после разговора с Мэджиком. Мне представлялось странным, что он вот так, внезапно, ушел. И даже не сказал мне перед этим: «Эй, Леброн, поцелуй меня в задницу. Я сваливаю». Меня бы устроило даже такое прощание», – сказал Джеймс.

Чем он знаменит сын Мэджика

Да, речь пойдет о втором ребенке легендарного баскетболиста – Эй Джее Джонсоне. Сын Мэджика – открытый гей. В 2013 году американский таблоид TMZ слил фотки, где он держится за руки с парнем, после чего Эй Джей решился на каминг-аут.

Семья знала о гомосексуальных наклонностях сына с 17 лет и полностью его поддержала. Впрочем, банальным гей-статусом в XXI веке уже никого не удивишь; в конце концов, и президент «Голден Стэйт» Рик Уэлтс спит с мужчинами и совсем этого не скрывает. Эй Джей пошел дальше – он сносит публике крышу, переодеваясь в женские платья и культивирует в себе образ утонченной дамочки, которая не брезгует откровенными нарядами, каблуками и колготками в сетку.

Вот в таком образе Джонсон-младший появился на публике, когда праздновал свой 27-й день рождения: мини-платье бирюзового цвета и черные ботильоны на высоких каблуках.

Инстаграм Эй Джея – праздник для гурмана. Вот тут сынишка великого баскетболиста застыл в самой томной из всех возможных томных поз.

А тут – примерил изящную шубку.

Такие селфи обычно делают инстагёрлз – так почему бы не попробовать мальчикам?

Несмотря на любовь к женской одежде, Эй Джей не собирается делать операцию по смене пола. В прошлом году, когда он порадовал подписчиков очередным фото в женском образе, один из читателей задал логичный вопрос: а как насчет того, чтобы стать трансгендером? «То, что я люблю носить женскую одежду, не означает, что я хочу сменить пол», – сказал молодой человек.

В прошлом сын Мэджика был настоящей пышечкой, но потом решился на операцию по бандажированию желудка и похудел более чем на 80 кг. «Операция была всего лишь средством. Это помогло мне начать жить той жизнью, которой хотелось. Мне нравятся откровенные наряды. Я обожаю полупрозрачные ткани, сексуальные комбинезоны. Мне всегда нравились комбинезоны», – рассказывает Эй Джей.

Эй Джей – участник реалити-шоу «Богатые детки из Беверли-Хиллз» (Rich Kids Of Beverly Hills), в котором рассказывается о роскошной жизни детей мультимиллионеров.

В 1991 году у Мэджика Джонсона был диагностирован ВИЧ, что стало самой обсуждаемой новостью в Соединенных Штатах. В 2004-м ESPN поставила это событие на седьмую строчку в топе самых памятных моментов за последние 25 лет.

32-й номер «Лейкерс» навечно закреплен за отцом Эй Джея.

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