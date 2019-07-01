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«Бруклин» Прохорова подпишет контракты с Дюрэнтом, Ирвингом и Джорданом
Масштабнейшее усиление для «Нетс».
«Бруклин Нетс» подпишет контракты с тремя новыми игроками.
По данным ESPN, в клуб, которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, перейдут нападающий Кевин Дюрэнт, разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг и центровой ДеАндре Джордан.
Двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Дюрэнт отказался подписывать новое соглашение с «Уорриорс». Теперь он на четыре года свяжет свою карьеру с «Нетс», общая стоимость его контракта – 164 млн долларов (примерно 144 млн евро).
4-летний контракт Ирвинга будет чуть скромнее – 141 млн долларов (124 млн евро). Джордан за четыре года в Бруклине получит 40 млн долларов (35 млн евро).
- Все игроки официально подпишут свои контракты не раньше субботы, 6 июля.
- Ирвинг последние два сезона отыграл за «Бостон», Джордан в сезоне-2018/19 выступал за «Нью-Йорк Никс».
- Прохоров владеет 51% акций «Бруклина», еще 49% принадлежат китайскому предпринимателю Джозефу Цаю.
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