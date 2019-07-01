Клубы НБА потратили почти 1,5 млрд долларов за сутки. Но никто не хочет в «Лейкерс» к Леброну

Дюрэнт и Кайри улетают в «Нетс», прихватив на пассажирском сиденье Деандре Джордана; Кемба, потеряв в деньгах, станет «кельтом»; «Филадельфия» выкладывает почти 300 миллионов Харрису и Хорфорду; Джимми Батлер готовит плавки для Майами; «Голден Стэйт» забирает у «сетей» Ди’Анджело – НБА не стала ждать и утрамбовала фанатов крутейшими дикостями в первом же раунде. Если кто-то провел выходные на даче без интернета, то утро понедельника он провел не за рабочими совещаниями, а в потреблении и анализе баскетбольной информации из Северной Америки.

Самое бешеное лето XXI века стартануло именно так, как и должно было: суперзвездные игроки и клубы надоговаривались о контрактах на общую сумму 1,4 миллиарда долларов. И все это в первый же день.

При таком количестве свободных звезд на второй план отошли довольно серьезные ролевые игроки. А всех этих помощников и крепких ветеранов тоже принялись подписывать пачками. Брогдон, Беверли, Барнс, Редик, Валанчюнас, братья Лопесы, Рэндл, Роуз, Богданович, Розир, Гибсон… Даже Рубио, которого «Юта» буквально вышвырнула, нашел себе новый клуб («Финикс») и 51 миллион свеженьких баксов в придачу. Никола Миротич очень быстро определился с тем, чтобы вернуться в Европу.

Даже тихие парни из «Сан-Антонио» уже договорились со своим же игроком Геем и Кэрроллом из «Бруклина». И только «Лейкерс» почти не всплывают в этом бурном потоке новостей и слухов. «Лейкерс» с Леброном, Энтони Дэвисом и 32 миллионами свободных деньжат в платежке. А это означает, что они уже упустили очень многих новых слуг для своего Короля.

Нужно сразу отметить, что до 6 июля «ЛАЛ» несколько ограничены – только в этот день обмен Брови пройдет официально. Но это же не значит, что нельзя вести переговоры с агентами любых других игроков. Наоборот – нужно, и почти все клубы так и сделали, уже ударив по рукам с нужными людьми. А звездные «Лейкерс», предназначение которых с Джеймсом и Дэвисом – борьба за титул, сидят неподалеку от помойки вместе с «Вашингтоном» и «Никс» (но даже эти бедолаги выцепили Рэндла).

В первый день работы рынка свободных агентов «ЛАЛ» связали только с одним именем – Андре Игудалой, которым «Голден Стэйт» пожертвует ради Ди’Анджело Расселла, отправив в «Мемфис». Понятно, что стареющий Игги никак не нужен перестраивающимся «мишкам», как и они ему. И вот тут его, вроде как, подхватят калифорнийцы. Только это будет выглядеть однозначно: подобрали то, что выкинули другие солидные парни. Ведь «Уорриорс» сделали именно это, пусть и с диким сожалением, которое вызвало в клубе расставание с великолепным профи, хорошим партнером и вообще MVP финала-2015. Им пришлось чем-то жертвовать ради шанса подцепить молодую звезду, и они отрезали заслуженного, но 35-летнего ветерана.

Андре Игудала в сезоне-2018/19Getty Images

Если «ЛАЛ» его подберут – что еще нужно сделать, – то это будет продолжением прошлогодней политики. Мы взяли Леброна, Пол Джордж и другие нормальные люди к нам не едут, поэтому заберем то, что пылится на обочине. Так «Лейкерс» стали командой с Бизли, Стивенсоном, Макги и прочими юмористами. Подходят ли они в игровом плане – второй вопрос. Кстати, Игудала с его нестабильной трешкой – не очень. Это в компании с адскими снайперами «Голден Стэйт» и на чистых дальних бросках он был шикарен. К Леброну и Дэвису же нужны люди, способные создавать пространство – это не совсем про Андре, хотя завалить издали он может. В общем, Игги – это еще и не лучший вариант чисто с баскетбольной точки зрения. В стартовый состав он точно не пойдет, даст свои надежные 20 минут за матч, не более.

После скандальной истории с Мэджиком и Пелинкой и последовавшей за ней разгромной публикацией на ESPN к «ЛАЛ» относятся предельно негативно и с опаской. Тем более когда там заправляют Леброн и его всемогущий агент Рич Пол. Произошедшее в первый день работы рынка доказывает: игроки действительно обходят стороной эту организацию. Системный кризис выплыл наружу и теперь просто отпугивает.

С кем «ЛАЛ» собираются воевать за титул? Рассчитывают на Кавая, который мечтает о Лос-Анджелесе? Но он, во-первых, забьет им всю платежку, а во-вторых, скорее предпочтет более здоровых в организационном плане «Клипперс», где все будет под него, а не под Леброна или бровастого Энтони. Кавай – это номер один в любой команде, поэтому на месте боссов «Лейкерс» на этого парня рассчитывать не очень умно. Остается еще Демаркус Казинс, вокруг которого на удивление тихо. Вроде бы Дэвису очень понравилось играть вместе с Буги, и восстановить их звериную связку – идея не идеальная, но не самая дурная и чуть ли не единственная, особенно в сложившихся обстоятельствах. Однако пока про Демаркуса почти ничего нет, кроме разве что инсайда о том, что он был бы не против вернуться в «Сакраменто», но «Кингс» этого не хотят.

1 июля 2019 года первые 40 человек из этого списка уже нашли себе новые клубы. И это самые сливки рынка, кроме Кавая Ленарда, разумеется. Все, что ниже, калибром поменьше и похуже. Хотя Уилли Коули-Стайн и Дэнни Грин еще сойдут за приемлемый кусок, полезен будет Кевон Луни. Но этого мало – «лейкерам» нужно больше.

Проблема в том, что больше уже не достать. Тот же Элфрид Пэйтон не бьет издали, что смертельно для маленького в компании с Леброном. Где-то в Нью-Орлеане сейчас кивнул один Болл. Спасти «ЛАЛ» может только Ленард, и то – троим звездам в этом случае придется тащить клуб на себе весь сезон и длинный плей-офф. Любая травма – и они едут домой. Зачем весь этот ворох скандалов и проблем, игровых и организационных, игроку калибра Ленарда, остается загадкой.

В итоге «Лейкерс» за какие-то сутки проворонили рынок и чуть не провалили межсезонье. Почти вся жирная рыба уплыла на нерест в другие места, пока Пелинка отражал нападки Мэджика и обмывал приезд Дэвиса. Теперь выбора у «ЛАЛ» почти нет, и встает один важный вопрос – сколько они готовы отвалить Демаркусу Казинсу?