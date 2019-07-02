Легкий форвард «Торонто» Кавай Леонард продолжит карьеру в «Лейкерс». Об этом сообщает твиттер-аккаунт RDAmbition, который специализируется на инсайдах из стана лос-анджелесской команды.

В прошедшем сезоне 28-летний Кавай стал одним из творцов сенсационного чемпионства «Торонто». Теперь он с большой долей вероятности станет партнером Леброна Джеймса.

У пользователей Википедии есть своя версия касательно будущего Кавая – игрок может перейти в команду «Саратов Автодор».

Сезон-2018/19 стал для Леонарда первым в «Торонто» после обмена из «Сан-Антонио».

По ходу серии плей-офф Кавай в среднем набирал по 28,5 очка, совершал по 9,8 подбора и отдавал по 4,2 передачи. В итоге он был признан MVP финальной серии, в которой «Торонто» со счетом 4-2 выиграл у «Голден Стэйт».

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