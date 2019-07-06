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ESPN: Кавай не перейдет в «Лейкерс» и подпишет контракт с «Клипперс»
К Леброну никто не хочет.
Американский баскетболист «Торонто» Кавай Леонард решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.
Источники ESPN сообщают, что 28-летний легкий форвард подпишет контракт с «Клипперс» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на четыре года.
- Сезон-2018/29 Кавай провел в «Рэпторс» и выиграл титул чемпиона НБА.
- На него претендовал «Лейкерс», также существовал вариант продления контракта с «Рэпторс».
Клубы НБА потратили почти 1,5 млрд долларов за сутки. Но никто не хочет в «Лейкерс» к Леброну
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