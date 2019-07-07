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«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА

«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА
Eurosport

1 час назад

Тимофей Мозгов получит 16,7 млн долларов.

Русский центровой «Орландо» Тимофей Мозгов отчислен из клуба. Баскетболист получит 16,7 млн долларов, которые «Мэджик» могут разбить в платежной ведомости на три года.

Если Мозгов не найдет новую команду, Россия впервые с 2000 года останется без представителей в НБА.

  • Мозгов не провел в сезоне-2018/19 ни одного матча из-за травмы колена.
  • Он заключил 4-летний контракт на 64 млн долларов в 2016 году.
  • Тимофей – победитель НБА-2015/16 в составе «Кливленда». Вместе с Александром Кауном он стал первым русским чемпионом лучшей лиги мира.

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