Русский центровой «Орландо» Тимофей Мозгов отчислен из клуба. Баскетболист получит 16,7 млн долларов, которые «Мэджик» могут разбить в платежной ведомости на три года.

Если Мозгов не найдет новую команду, Россия впервые с 2000 года останется без представителей в НБА.

Мозгов не провел в сезоне-2018/19 ни одного матча из-за травмы колена.

Он заключил 4-летний контракт на 64 млн долларов в 2016 году.

Тимофей – победитель НБА-2015/16 в составе «Кливленда». Вместе с Александром Кауном он стал первым русским чемпионом лучшей лиги мира.

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