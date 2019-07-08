Getty Images
Дюрэнт продолжит карьеру в «Бруклине»
О переходе объявлено официально.
Нападающий «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт продолжит карьеру в «Бруклин Нетс».
Новый клуб официально объявил о переходе 30-летнего баскетболиста. Дюрэнт будет играть под седьмым номером.
- Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018).
- Со сборной США баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры (2012, 2016).
- Вероятно, он целиком пропустит следующий сезон из-за травмы, полученной в финальной серии между «Голден Стэйт» и «Торонто».
«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте