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Дюрэнт продолжит карьеру в «Бруклине»

Дюрэнт продолжит карьеру в «Бруклине»
Eurosport

1 час назадОбновлено 39 мин. назад

О переходе объявлено официально.

Нападающий «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт продолжит карьеру в «Бруклин Нетс».

Новый клуб официально объявил о переходе 30-летнего баскетболиста. Дюрэнт будет играть под седьмым номером.

  • Дюрэнт – двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» (2017, 2018).
  • Со сборной США баскетболист дважды выиграл Олимпийские игры (2012, 2016).
  • Вероятно, он целиком пропустит следующий сезон из-за травмы, полученной в финальной серии между «Голден Стэйт» и «Торонто».

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