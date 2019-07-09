Instagram

Единоутробная сестра Ким Кардашьян закрутила роман с партнером Леброна

Единоутробная сестра Ким Кардашьян закрутила роман с партнером Леброна
Eurosport

59 мин. назад

А чуть раньше она встречалась с Беном Симмонсом из «Филадельфии».

Американская супермодель и участница ТВ-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер (113 млн подписчиков в инстаграме) закрутила новый роман с баскетболистом.

Месяц назад девушка рассталась с разыгрывающим «Филадельфии» Беном Симмонсом. Теперь 23-летнюю Кендалл заметили в обществе форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы. По данным TMZ, парочка отмечала День независимости США, отдыхая на яхте неподалеку от Малибу.

Кендалл – единоутробная сестра Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян. Вот такие сочные фото девушка выкладывает в инстаграм:

  • В прошедшем сезоне Кузма в среднем набирал 18,7 очка, делал 5,5 подбора и 2,5 передачи за матч.
  • «Лейкерс» не отобрались в плей-офф, заняв 10-ю строчку в Западной конференции.

«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте