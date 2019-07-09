Американская супермодель и участница ТВ-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер (113 млн подписчиков в инстаграме) закрутила новый роман с баскетболистом.

Месяц назад девушка рассталась с разыгрывающим «Филадельфии» Беном Симмонсом. Теперь 23-летнюю Кендалл заметили в обществе форварда «Лейкерс» Кайла Кузмы. По данным TMZ, парочка отмечала День независимости США, отдыхая на яхте неподалеку от Малибу.

Кендалл – единоутробная сестра Кортни, Ким, Хлои и Роба Кардашьян. Вот такие сочные фото девушка выкладывает в инстаграм:

В прошедшем сезоне Кузма в среднем набирал 18,7 очка, делал 5,5 подбора и 2,5 передачи за матч.

«Лейкерс» не отобрались в плей-офф, заняв 10-ю строчку в Западной конференции.

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