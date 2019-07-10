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Кавай и Джордж официально перешли в «Клипперс»
Мощное, нет, мощнейшее усиление!
«Лос-Анджелес Клипперс» официально объявил о подписании нападающих Кавая Леонарда и Пола Джорджа.
Кавай, который в прошедшем сезоне стал победителем НБА в составе «Торонто», присоединился к «Клипперс» на правах неограниченно свободного агента.
Джордж, в свою очередь, перешел в команду из Лос-Анджелеса в рамках обмена с «Оклахомой».
- По неофициальным данным, Кавай подписал с «Клипперс» контракт по схеме 2+1. За 3 года в Калифорнии он заработает 103,1 млн долларов.
- Контракт Джорджа рассчитан до 2021 года с опцией продления еще на один сезон.
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