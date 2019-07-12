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Уэстбрук перешел в «Хьюстон» в обмен на Пола. Когда объявляли трансфер, он вел стендап-шоу
Почти официально.
Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук перешел в «Хьюстон». О трансфере сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
«Оклахома» согласилась обменять Расселла Уэстбрука в «Хьюстон» на Криса Пола. Команда получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026, а также возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах», – написал обозреватель.
Когда Войнаровский объявил о переходе, 30-летний Уэстбрук вел стендап-шоу в Тулсе.
- В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Уэстбрук отыграл 73 матча и в среднем набрал 22,9 очка за игру, его статистика в плей-офф – 5 игр и 22,8 очка.
- Расселл – олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной США.
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