Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук перешел в «Хьюстон». О трансфере сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

«Оклахома» согласилась обменять Расселла Уэстбрука в «Хьюстон» на Криса Пола. Команда получит право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026, а также возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах», – написал обозреватель.

Когда Войнаровский объявил о переходе, 30-летний Уэстбрук вел стендап-шоу в Тулсе.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Уэстбрук отыграл 73 матча и в среднем набрал 22,9 очка за игру, его статистика в плей-офф – 5 игр и 22,8 очка.

Расселл – олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной США.

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