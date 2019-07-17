Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбук стал игроком «Хьюстона».

О переходе 30-летнего игрока официально сообщается в твиттере «Рокетс».

Неделю назад детали трансфера раскрыл инсайдер Эдриан Войнаровски. Из «Хьюстона» в «Оклахому» отправился Крис Пол. Также команда получила право выбора в первом раунде драфтов 2024-го и 2026-го, а также возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Уэстбрук отыграл 73 матча и в среднем набрал 22,9 очка за игру, его статистика в плей-офф – пять игр и 22,8 очка.

Расселл – олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной США.

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