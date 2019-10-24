Шарлотт
-
2:00
24.10.19
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Чикаго
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Шарлотт - Чикаго
НБА - 24 октября 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Шарлотт – Чикаго на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шарлотт и Чикаго и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Шарлотт и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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