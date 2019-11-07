Мемфис
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4:00
07.11.19
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Мемфис - Миннесота
НБА - 7 ноября 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Мемфис – Миннесота на Eurosport.ru! 7 ноября 2019 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мемфис и Миннесота и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мемфис и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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