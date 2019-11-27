Денвер
-
5:00
27.11.19
Пепси Центр
Вашингтон
НБА • Регулярный
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Онлайн
Денвер - Вашингтон
НБА - 27 ноября 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Денвер – Вашингтон на Eurosport.ru! 27 ноября 2019 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Денвер и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Денвер и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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