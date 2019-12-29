Милуоки
-
4:30
29.12.19
Fiserv Forum
Орландо
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Милуоки - Орландо
НБА - 29 декабря 2019

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Милуоки – Орландо на Eurosport.ru! 29 декабря 2019 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милуоки и Орландо и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Милуоки и Орландо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0