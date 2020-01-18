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Мемфис - Кливленд
НБА - 18 января 2020
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Мемфис – Кливленд на Eurosport.ru! 18 января 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мемфис и Кливленд и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мемфис и Кливленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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