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Кливленд - Новый Орлеан

НБА - 29 января 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Кливленд – Новый Орлеан на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кливленд и Новый Орлеан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кливленд и Новый Орлеан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

