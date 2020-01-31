Бостон
-
4:00
31.01.20
ТД Гарден
Голден Стэйт
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Бостон - Голден Стэйт
НБА - 31 января 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Бостон – Голден Стэйт на Eurosport.ru! 31 января 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бостон и Голден Стэйт и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бостон и Голден Стэйт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0