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Новый Орлеан - Портленд
НБА - 12 февраля 2020
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Новый Орлеан – Портленд на Eurosport.ru! 12 февраля 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Новый Орлеан и Портленд и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Новый Орлеан и Портленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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