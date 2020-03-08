Портленд
-
6:00
08.03.20
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Сакраменто
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Портленд - Сакраменто
НБА - 8 марта 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Портленд – Сакраменто на Eurosport.ru! 8 марта 2020 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Портленд и Сакраменто и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Портленд и Сакраменто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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