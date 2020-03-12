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Даллас - Денвер

НБА - 12 марта 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Даллас – Денвер на Eurosport.ru! 12 марта 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Денвер и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Даллас и Денвер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

