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Оклахома-Сити - Хьюстон

НБА - 24 августа 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Оклахома-Сити – Хьюстон на Eurosport.ru! 24 августа 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оклахома-Сити и Хьюстон и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Оклахома-Сити и Хьюстон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

