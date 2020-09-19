Лейкерс
-
4:00
19.09.20
AdventHealth Arena
Денвер
НБА • Полуфинал
Плей-офф
Перед матчем

Онлайн
Лейкерс - Денвер
НБА - 19 сентября 2020

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Лейкерс – Денвер на Eurosport.ru! 19 сентября 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лейкерс и Денвер и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лейкерс и Денвер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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