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Прохоров продаст «Бруклин» соучредителю Alibaba за рекордные 2,2 млрд долларов
Был клуб русским, стал китайским.
Российский бизнесмен Михаил Прохоров нашел покупателя на клуб НБА «Бруклин».
Миллиардер ведет активные переговоры с китайским бизнесменом Джозефом Цаем, соучередителем Alibaba. Цай уже владеет 49% акций клуба. Если сделка пройдет успешно, то Прохоров и Цай установят новый рекорд баскетбольной сделки, сообщает The New York Post.
- Прохоров владеет акциями «Нетс» с 2009 года. Лучший результат команды за этот период – второй раунд плей-офф в сезоне-2013/14.
- Прошлый рекорд НБА зафиксирован при покупке «Хьюстон Рокетс» за 2,2 млрд долларов.
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