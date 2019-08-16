Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар заявил, что режиссер Квентин Тарантино в своем новом фильме «Однажды в Голливуде» карикатурно изобразил реформатора в области китайских боевых искусств Брюса Ли.

«Кинематографисты несут ответственность, когда играют с представлениями людей об уважаемых исторических личностях. Они обязаны сохранять основную правду об этих людях и их характерах. Изображение Квентином Тарантино Брюса Ли не соответствует этому стандарту. Сделать это настолько неаккуратно и даже по-расистски – неудача для Тарантино с точки зрения художника и человека.

Брюс Ли был моим другом и учителем. В годы нашей дружбы он страстно говорил о том, как разочарован стереотипным представлением азиатов в кино и на ТВ. Если им и отводили роли, то это были непостижимые злодеи или кланяющиеся слуги. Брюс посвятил всего себя тому, чтобы изменить это пренебрежительное отношение к азиатам.

Вот почему меня беспокоит, что Тарантино изобразил Брюса таким одномерным способом. Стареющий каскадер Клифф побеждает высокомерного, наглого китайского парня. Это возвращает нас к тем самым стереотипам, которые Брюс пытался разрушить», – написал Абдул-Джаббар в колонке Hollywood Reporter.

«Однажды в Голливуде» – девятый фильм Тарантино. После десятой картины Квентин обещает уйти на пенсию.

Абдул-Джаббар пять раз выигрывал НБА в составе «Лейкерс» и один раз – в составе «Милуоки».

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