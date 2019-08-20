«Я отказался от порно и сладостей». Одом хочет вернуться в баскетбол
Феноменальная сила воли.
Экс-игрок «Лейкерс» Ламар Одом рассказал, чем готов пожертвовать ради возвращения в профессиональный баскетбол.
«Я хочу стать лучше, поэтому отказался от порно и сладостей», – цитирует 39-летнего Одома Complex.
- Одом – двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
- Помимо сладостей Ламар плотно сидел на наркотиках.
- В октябре 2015 года Одома нашли в состоянии комы из-за передозировки.
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