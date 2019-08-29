Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал героем смешного видео, на котором долго не мог найти наушники.

Сидя в самолете, 31-летний баскетболист озирался по сторонам и не понимал, что наушники все это время находятся у него на голове. Карри успокоила находившаяся рядом мама Дреймонда Грина: она сказала, что однажды не могла найти телефон, когда тот был у нее в руках.

В НБА-2018/19 «Голден Стэйт» проиграл в финале «Торонто Рэпторс».

Карри – двукратный чемпион мира в составе сборной США.

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