Карри долго искал наушники, которые находились у него на голове
Такое наверняка бывало с каждым.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал героем смешного видео, на котором долго не мог найти наушники.
Сидя в самолете, 31-летний баскетболист озирался по сторонам и не понимал, что наушники все это время находятся у него на голове. Карри успокоила находившаяся рядом мама Дреймонда Грина: она сказала, что однажды не могла найти телефон, когда тот был у нее в руках.
- В НБА-2018/19 «Голден Стэйт» проиграл в финале «Торонто Рэпторс».
- Карри – двукратный чемпион мира в составе сборной США.
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