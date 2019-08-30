Огроменный Шакил О'Нил попробовал уместиться в Smart Car. Вы не поверите, но у него получилось!
Интересный эксперимент.
Экс-баскетболист НБА и сборной Америки Шакил О'Нил провел забавный эксперимент – попытался уместиться в компактный автомобиль Smart.
Рост 47-летнего Шакила – 216 сантиметров, вес – 147 килограммов. Однако он сел в машину, закрыл дверь и начал движение. Но вряд ли О'Нилу было удобно – его колени возвышались над рулем.
- О'Нил – четырехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и «Майами Хит».
- Со сборной США он стал олимпийским чемпионом (1996) и чемпионом мира (1994).
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