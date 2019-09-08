Кимеша Уильямс, сестра нападающего «Клипперс» Кавая Леонарда, арестована по подозрению в грабеже и убийстве.

Как сообщает The Los Angeles Times, 31 августа 38-летняя Кимеша вместе со своей знакомой напала на 84-летнюю женщину в одном из казино Калифорнии. Девушки проследовали за жертвой в туалет, где ударили ее по голове и забрали сумочку. 4 сентября пенсионерка скончалась в результате полученных травм.

Кимеша Уильямс была арестована без права выхода под залог. В настоящий момент она находится в тюрьме города Индио.

В прошедшем сезоне НБА Кавай вместе с «Торонто» стал победителем финальной серии, после чего перешел в «Клипперс».

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