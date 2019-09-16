В Америке фанат выскочил на площадку, угрожая сестрам-баскетболисткам

Болельщик выбежал на площадку после четвертьфинального матча WNBA между «Лос-Анджелесом» и «Сиэтлом».

Мужчина рванул в сторону сестер Ннеке и Чини Огвумике, которые праздновали победу «Лос-Анджелеса» и протянул к ним руку, в которой был зажат какой-то предмет. Охрана оттеснила его от баскетболисток.

Служба охраны скрутила нарушителя и повалила на пол.

Баскетболистки «Лос-Анджелеса» выиграли со счетом 92:69.

В полуфинале команда сыграет с «Коннектикутом».

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