В Америке фанат выскочил на площадку, угрожая сестрам-баскетболисткам
Почти шпионская история.
Болельщик выбежал на площадку после четвертьфинального матча WNBA между «Лос-Анджелесом» и «Сиэтлом».
Мужчина рванул в сторону сестер Ннеке и Чини Огвумике, которые праздновали победу «Лос-Анджелеса» и протянул к ним руку, в которой был зажат какой-то предмет. Охрана оттеснила его от баскетболисток.
Служба охраны скрутила нарушителя и повалила на пол.
- Баскетболистки «Лос-Анджелеса» выиграли со счетом 92:69.
- В полуфинале команда сыграет с «Коннектикутом».
Пьяный фанат выбежал на поле, довел мяч до ворот и сделал идеальный финт Гатагова
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