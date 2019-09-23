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«Торонто» выпустил хиджаб для баскетболисток-мусульманок

«Торонто» выпустил хиджаб для баскетболисток-мусульманок
Eurosport

2 ч. назад

Теперь любовь к клубу смогут выражать абсолютно все.

«Торонто Рэпторс» в сотрудничестве с Nike разработал линию баскетбольных хиджабов с символикой клуба.

Проект называется Nike Pro Hijab и предназначен специально для баскетболисток-мусульманок. «Мы вдохновлены теми, кто оказался достаточно смел, чтобы изменить игру», – говорится в твиттере команды.

  • «Рэпторс» – действующие победители НБА.
  • На Универсиаде-2019 в Красноярске выступала фигуристка в хиджабе – Захра Лари из ОАЭ.

На Универсиаде выступила фигуристка в хиджабе. Она изменила правила и восхищается Загитовой

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