«Торонто Рэпторс» в сотрудничестве с Nike разработал линию баскетбольных хиджабов с символикой клуба.

Проект называется Nike Pro Hijab и предназначен специально для баскетболисток-мусульманок. «Мы вдохновлены теми, кто оказался достаточно смел, чтобы изменить игру», – говорится в твиттере команды.

«Рэпторс» – действующие победители НБА.

На Универсиаде-2019 в Красноярске выступала фигуристка в хиджабе – Захра Лари из ОАЭ.

На Универсиаде выступила фигуристка в хиджабе. Она изменила правила и восхищается Загитовой

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