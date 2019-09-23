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В Далласе застрелили бывшего баскетболиста НБА
Андре Эмметта убили возле своего дома.
Бывший игрок «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт был убит в Далласе. В его дом проникли двое неизвестных, Андре попытался от них сбежать, но его застрелили.
По данным департамента полиции Далласа, Эмметта обнаружили прохожие, вызвавшие скорую помощь. Баскетболиста доставили в больницу, где он вскоре скончался, пишет USA Today.
Свидетели сообщили полиции, что видели, как двое подозреваемых покинули место убийство на белом Chrysler 300.
- Кроме «Нью-Джерси», Андре выступал за «Мемфис Гризлис».
- Большую часть карьеры Эмметт провел в клубах Южной Кореи, Японии и Филиппин.
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