Getty Images

В Далласе застрелили бывшего баскетболиста НБА

В Далласе застрелили бывшего баскетболиста НБА
Eurosport

1 час назад

Андре Эмметта убили возле своего дома.

Бывший игрок «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт был убит в Далласе. В его дом проникли двое неизвестных, Андре попытался от них сбежать, но его застрелили.

По данным департамента полиции Далласа, Эмметта обнаружили прохожие, вызвавшие скорую помощь. Баскетболиста доставили в больницу, где он вскоре скончался, пишет USA Today.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как двое подозреваемых покинули место убийство на белом Chrysler 300.

  • Кроме «Нью-Джерси», Андре выступал за «Мемфис Гризлис».
  • Большую часть карьеры Эмметт провел в клубах Южной Кореи, Японии и Филиппин.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте