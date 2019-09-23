Бывший игрок «Нью-Джерси Нетс» Андре Эмметт был убит в Далласе. В его дом проникли двое неизвестных, Андре попытался от них сбежать, но его застрелили.

По данным департамента полиции Далласа, Эмметта обнаружили прохожие, вызвавшие скорую помощь. Баскетболиста доставили в больницу, где он вскоре скончался, пишет USA Today.

Свидетели сообщили полиции, что видели, как двое подозреваемых покинули место убийство на белом Chrysler 300.

Кроме «Нью-Джерси», Андре выступал за «Мемфис Гризлис».

Большую часть карьеры Эмметт провел в клубах Южной Кореи, Японии и Филиппин.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android