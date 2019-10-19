Квизы

В ночь с 22 на 23 октября в Америке стартует 74-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. В первый же день проведут два матча – действующий чемпион «Торонто» примет «Нью-Орлеан», а «Лейкерс» Леброна сыграют с «Клипперс» Кавая.

Лето выдалось горячим – много важных трейдов, много менеджерских решений, много сказанных слов. За всем следили только настоящие болельщики НБА. Выбей 11 из 11, чтобы доказать, что ты тру-фан.

Зарегистрируйся на сайте tennisi.bet прямо сейчас, ведь с 21 сентября там предусмотрены потрясающие бонусы для новых игроков. От суммы первых трех депозитов новичка на его бонусный счет дублируются 100%, но не более 15 000 рублей. Но благодаря промокоду NBAGURU можно получить на счет 16 500 бонусов!

Самый бодрый инстаграм и бомбический телеграм