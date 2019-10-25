Игрок «Бостон Селтикс» Тако Фолл получил травму головы, ударившись о потолок.

Как сообщает Masslive, Фолл, рост которого составляет 231 сантиметр, мыл руки после занятия и не заметил табличку с надписью «Низкий потолок». Ударившись головой, Тако не придал этому значения и отправился на тренировку. На следующее утро баскетболист почувствовал себя плохо, и его доставили в больницу с подозрением на сотрясение.

В итоге Фолл отправился с «Бостоном» на матч против «Филадельфии», но не появился на площадке.

Тако стал игроком «Селтикс» летом нынешнего года.

Фолл – самый высокий спортсмен, выступающий в НБА.

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