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231-сантиметровый Фолл получил травму головы, ударившись о потолок
Ему бы и в «сталинке» было тесно.
Игрок «Бостон Селтикс» Тако Фолл получил травму головы, ударившись о потолок.
Как сообщает Masslive, Фолл, рост которого составляет 231 сантиметр, мыл руки после занятия и не заметил табличку с надписью «Низкий потолок». Ударившись головой, Тако не придал этому значения и отправился на тренировку. На следующее утро баскетболист почувствовал себя плохо, и его доставили в больницу с подозрением на сотрясение.
В итоге Фолл отправился с «Бостоном» на матч против «Филадельфии», но не появился на площадке.
- Тако стал игроком «Селтикс» летом нынешнего года.
- Фолл – самый высокий спортсмен, выступающий в НБА.
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