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Жуткое падение Стефа Карри, который приземлился на руку и сломал ее

Жуткое падение Стефа Карри, который приземлился на руку и сломал ее
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Первоначальный диагноз не радует.

«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в регулярном чемпионате НБА – 110:121.

Во время третьей четверти разыгрывающий «Сан-Франциско» Стефен Карри полетел забрасывать мяч в корзину, столкнулся с соперниками и болезненно упал на паркет. Весь вес баскетболиста и его соперников, рухнувших сверху, пришелся на левую руку Карри.

По первоначальному диагнозу Стефен сломал вторую пястную кость левой руки. Если он подтвердится, Карри проведет в гипсе 4-5 недель.

  • Стеф выступает за «Фриско» с 2009 года.
  • Карри – двукратный MVP и трехкратный чемпион НБА.

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