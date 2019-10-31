Жуткое падение Стефа Карри, который приземлился на руку и сломал ее
Первоначальный диагноз не радует.
«Голден Стэйт» проиграл «Финиксу» в регулярном чемпионате НБА – 110:121.
Во время третьей четверти разыгрывающий «Сан-Франциско» Стефен Карри полетел забрасывать мяч в корзину, столкнулся с соперниками и болезненно упал на паркет. Весь вес баскетболиста и его соперников, рухнувших сверху, пришелся на левую руку Карри.
По первоначальному диагнозу Стефен сломал вторую пястную кость левой руки. Если он подтвердится, Карри проведет в гипсе 4-5 недель.
- Стеф выступает за «Фриско» с 2009 года.
- Карри – двукратный MVP и трехкратный чемпион НБА.
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