96-летний ветеран сыграл гимн США на губной гармонике перед матчем НБА
Аплодисменты дедушке.
Зрители матча между «Нью-Йорк Никс» и «Кливлендом» в регулярном чемпионате НБА стали свидетелем трогательной сцены перед началом игры.
96-летний ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре сыграл национальный гимн Соединенных штатов Америки на губной гармонике.
- Поддержка ветерана не помогла хозяевам площадки – «Никс» проиграли со счетом 87:108.
- Весной дедушка исполнял гимн перед товарищескм матчем женской сборной Америки.
96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США
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