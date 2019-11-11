Twitter

96-летний ветеран сыграл гимн США на губной гармонике перед матчем НБА

96-летний ветеран сыграл гимн США на губной гармонике перед матчем НБА
Eurosport

28 мин. назад

Аплодисменты дедушке.

Зрители матча между «Нью-Йорк Никс» и «Кливлендом» в регулярном чемпионате НБА стали свидетелем трогательной сцены перед началом игры.

96-летний ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре сыграл национальный гимн Соединенных штатов Америки на губной гармонике.

  • Поддержка ветерана не помогла хозяевам площадки – «Никс» проиграли со счетом 87:108.
  • Весной дедушка исполнял гимн перед товарищескм матчем женской сборной Америки.

96-летний ветеран войны исполнил гимн на губной гармонике перед матчем женской сборной США

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

НБА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте