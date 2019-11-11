«Майами» дисквалифицировал атакующего защитника команды Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты. Об этом сообщается на официальном сайте «Хит».

На минувшей неделе у Уэйтерса случилась паническая атака в самолете. Оказалось, что баскетболист съел слишком много мармеладных конфет с тетрагидроканнабинолом – это один из основных каннабиноидов, содержащийся в листьях и соцветиях конопли.

Перед припадком Уэйтерса «Майами» провел матч в Денвере, штат Колорадо, где легализована марихуана – мармеладки могли быть куплены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей Уэйтерс лишился контрактного бонуса на 1,2 млн долларов (около 1 млн евро).

«Майами» уступил «Денверу» со счетом 89:109.

Жуткое падение Стефа Карри, который приземлился на руку и сломал ее

Качай приложение Eurosport для iOS или Android