Харден показал крышесносный танец перед идеальным броском из-за дуги
MVP позапрошлого сезона поиздевался над «Миннесотой».
«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА выиграл у «Миннесоты» – 125:105.
Для «Хьюстона» эта победа стала седьмой подряд, лидер «Рокетс» Джеймс Харден набрал 49 очков. В одном из эпизодов Харден ввел защитника «Миннесоты» в транс гипнотическим танцем и положил мяч из-за дуги.
- Харден стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим более 43 очков в семи матчах подряд, в которых его команда побеждала.
- Ранее эта планка покорилась Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору и Майклу Джордану.
Уэйтерс переел мармеладок с каннабисом и перенес припадок. «Майами» отстранил его на 10 игр
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте