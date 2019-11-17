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Харден показал крышесносный танец перед идеальным броском из-за дуги

Харден показал крышесносный танец перед идеальным броском из-за дуги
Eurosport

13 мин. назад

MVP позапрошлого сезона поиздевался над «Миннесотой».

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА выиграл у «Миннесоты» – 125:105.

Для «Хьюстона» эта победа стала седьмой подряд, лидер «Рокетс» Джеймс Харден набрал 49 очков. В одном из эпизодов Харден ввел защитника «Миннесоты» в транс гипнотическим танцем и положил мяч из-за дуги.

  • Харден стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим более 43 очков в семи матчах подряд, в которых его команда побеждала.
  • Ранее эта планка покорилась Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору и Майклу Джордану.

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