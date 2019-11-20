В ночь на 20-е ноября на матче регулярного чемпионата НБА-2019/20 «Лейкерс» – «Оклахома» зрителей развлекала необычная группа поддержки – среди чирлидерш затесались Винус Уильямс, Джеймс Корден и Роб Гронковски.

Легендарная теннисистка, телеведущий и экс-игрок НФЛ вышли на паркет в большом перерыве и устроили жаркое шоу.

Такая поддержка дала свои плоды: «Лейкерс» победили со счетом 112:107.

Команда Леброна Джеймса лидирует в Западной конференции.

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