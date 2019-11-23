«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА выиграли у «Хьюстона» – 122:119.

В одном из эпизодов MVP позапрошлого сезона Джеймс Харден снова показал выдающуюся игру. Главный бородач лиги оставил в дураках уважаемого защитника Патрика Беверли, забросил трешку и вдобавок заработал фол – «Хьюстон» получил шанс заработать четыре очка в одной атаке. Однако Хардену не удалось реализовать штрафной бросок.

По итогам проигранного матча Харден оформил дабл-дабл – 37 очков и 12 подборов. Главный летний рекрут «Клипперс» Кавай Леонард записал на свой счет 24 очка.

В прошлом сезоне Кавай стал чемпионом НБА в составе «Торонто», после чего перешел в «Клипперс».

В следующем туре «Клипперс» сыграют с «Новым Орлеаном», «Хьюстон» встретится с «Далласом».

Харден показал крышесносный танец перед идеальным броском из-за дуги

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