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«Майами» выкатил стильный розово-голубой комплект – ты заложишь дом ради такой красоты

«Майами» выкатил стильный розово-голубой комплект – ты заложишь дом ради такой красоты
Eurosport

6 мин. назад

Есть ли в этом мире что-либо более прекрасное?

Трехкратный чемпион НБА «Майами Хит» выкатил новый комплект формы. Он настолько красив, что хочется плакать.

Скорее всего, команда не будет выступать в новых джерси – это выставочная лимитированная коллекция. В релиз вошли голубые майки и трусы с розовыми элементами; мячи розового, желтого и голубого цветов. Эстетика нового комплекта очевидно отсылает к игрушке GTA Vice City.

  • Традиционные цвета команды – белый и красный.
  • Клуб идет на третьем месте в Восточной конференции.

(Фото: официальный инстаграм «Майами Хит»)

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