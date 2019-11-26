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«Майами» выкатил стильный розово-голубой комплект – ты заложишь дом ради такой красоты
Есть ли в этом мире что-либо более прекрасное?
Трехкратный чемпион НБА «Майами Хит» выкатил новый комплект формы. Он настолько красив, что хочется плакать.
Скорее всего, команда не будет выступать в новых джерси – это выставочная лимитированная коллекция. В релиз вошли голубые майки и трусы с розовыми элементами; мячи розового, желтого и голубого цветов. Эстетика нового комплекта очевидно отсылает к игрушке GTA Vice City.
- Традиционные цвета команды – белый и красный.
- Клуб идет на третьем месте в Восточной конференции.
(Фото: официальный инстаграм «Майами Хит»)
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