«Майами» выкатил стильный розово-голубой комплект – ты заложишь дом ради такой красоты

Трехкратный чемпион НБА «Майами Хит» выкатил новый комплект формы. Он настолько красив, что хочется плакать.

Скорее всего, команда не будет выступать в новых джерси – это выставочная лимитированная коллекция. В релиз вошли голубые майки и трусы с розовыми элементами; мячи розового, желтого и голубого цветов. Эстетика нового комплекта очевидно отсылает к игрушке GTA Vice City.

Традиционные цвета команды – белый и красный.

Клуб идет на третьем месте в Восточной конференции.

(Фото: официальный инстаграм «Майами Хит»)

Школьники в США убивают ради кроссовок, как у Джордана. Баскетбол страдает от насилия больше 30 лет

Качай приложение Eurosport для iOS и Android