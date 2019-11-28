Нападающий «Кливленда» Тристан Томпсон пришел в комментарии к матери своего ребенка Хлои Кардашьян и оставил восторженный комментарий.

27 ноября Хлои опубликовала в инстаграме снимок, на котором она позирует в обтягивающем белом боди. Сексапильностью 35-летней Кардашьян восхитился ее экс-бойфренд: «Вау! Совершенство! Вау!»

Однако фанаты Хлои помнят старые грешки Тристана: в начале этого года пара рассталась из-за многочисленных измен баскетболиста – среди ряда женщин, которые прошли через постель Томпсона, оказалась даже Джордин Вудс (лучшая подруга сестры Хлои – Кайли Дженнер).

В итоге возмущенные поклонники посоветовали Тристану убираться подальше от клана Кардашьян. «Иди прочь», «Отойди, совершенство – это чересчур для тебя, ты с ним не справился», – вот всего несколько постов под комментарием Томпсона.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» уступил «Орландо» со счетом 104:116.

По слухам, Томпсон активно изменял Хлои во время ее беременности.

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