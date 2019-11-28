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Фанаты прогнали игрока «Кливленда» из инстаграма Хлои Кардашьян. Он изменял ей во время беременности

Фанаты прогнали игрока «Кливленда» из инстаграма Хлои Кардашьян. Он изменял ей во время беременности
Eurosport

14 мин. назад

Не для Тристана Томпсона ягодка цвела.

Нападающий «Кливленда» Тристан Томпсон пришел в комментарии к матери своего ребенка Хлои Кардашьян и оставил восторженный комментарий.

27 ноября Хлои опубликовала в инстаграме снимок, на котором она позирует в обтягивающем белом боди. Сексапильностью 35-летней Кардашьян восхитился ее экс-бойфренд: «Вау! Совершенство! Вау!»

Однако фанаты Хлои помнят старые грешки Тристана: в начале этого года пара рассталась из-за многочисленных измен баскетболиста – среди ряда женщин, которые прошли через постель Томпсона, оказалась даже Джордин Вудс (лучшая подруга сестры Хлои – Кайли Дженнер).

В итоге возмущенные поклонники посоветовали Тристану убираться подальше от клана Кардашьян. «Иди прочь», «Отойди, совершенство – это чересчур для тебя, ты с ним не справился», – вот всего несколько постов под комментарием Томпсона.

  • В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» уступил «Орландо» со счетом 104:116.
  • По слухам, Томпсон активно изменял Хлои во время ее беременности.

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