Звезда фильмов для взрослых обвинила баскетболиста «Оклахомы», что он не заплатил ей за секс
Кто именно из игроков «Тандер» не сдержал обещание, не сообщается.
Американская порнозвезда Тиана Трамп заявила, что один из баскетболистов «Оклахома-Сити» задолжал ей серьезную сумму денег.
Как сообщает The Sun, Трамп опубликовала запись в твиттере, где говорилось следующее: «Ваш игрок должен отдать мне деньги, которые задолжал». При этом, чтобы у публики не осталось лишних сомнений, Тиана тегнула профиль «Оклахомы». Позже твит был удален.
The Sun удалось раздобыть подробности дела: оказывается, игрок «Тандер» обещал заплатить Тиане за перелет и секс, но почему-то этого не сделал. Теперь 24-летняя девушка требует отдать причитающиеся ей деньги.
- С июня по декабрь 2016 года Тиана отбывала тюремное заключение за хранение марихуаны.
- В последнем на данный момент матче «Оклахома» со счетом 107:104 выиграла у «Нового Орлеана».
- В следующем туре «Тандер» сыграют с «Индианой», матч пройдет в ночь с 4 на 5 ноября.
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