Звезда фильмов для взрослых обвинила баскетболиста «Оклахомы», что он не заплатил ей за секс

Американская порнозвезда Тиана Трамп заявила, что один из баскетболистов «Оклахома-Сити» задолжал ей серьезную сумму денег.

Как сообщает The Sun, Трамп опубликовала запись в твиттере, где говорилось следующее: «Ваш игрок должен отдать мне деньги, которые задолжал». При этом, чтобы у публики не осталось лишних сомнений, Тиана тегнула профиль «Оклахомы». Позже твит был удален.

The Sun удалось раздобыть подробности дела: оказывается, игрок «Тандер» обещал заплатить Тиане за перелет и секс, но почему-то этого не сделал. Теперь 24-летняя девушка требует отдать причитающиеся ей деньги.

С июня по декабрь 2016 года Тиана отбывала тюремное заключение за хранение марихуаны.

В последнем на данный момент матче «Оклахома» со счетом 107:104 выиграла у «Нового Орлеана».

В следующем туре «Тандер» сыграют с «Индианой», матч пройдет в ночь с 4 на 5 ноября.

Фанаты прогнали игрока «Кливленда» из инстаграма Хлои Кардашьян. Он изменял ей во время беременности

Качай приложение Eurosport для iOS или Android