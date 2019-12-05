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Болельщик не прекратил пить пиво, когда на него упал баскетболист «Детройта»

Болельщик не прекратил пить пиво, когда на него упал баскетболист «Детройта»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Ничего не должно отвлекать от важных занятий.

Видео с баскетбольным болельщиком завирусилось после матча регулярного чемпионата НБА между «Детройтом» и «Милуоки».

Мужчина сидел в первых рядах и беззаботно попивал пиво, когда в пылу игры на зрителей упал защитник «Детройта» Лэнгстон Гэллоуэй. Пиво фаната частично расплескалось и запачкало его одежду, но он удержал заветный стакан в руках и невозмутимо продолжил пить.

  • Матч завершился со счетом 127:103 в пользу «Милуоки».
  • «Милуоки» лидирует в Западной конференции, «Детройт» идет 11-м.

В болельщика летел мяч, но он не выпустил из рук пиво и принял сильный удар в грудь

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