Видео с баскетбольным болельщиком завирусилось после матча регулярного чемпионата НБА между «Детройтом» и «Милуоки».

Мужчина сидел в первых рядах и беззаботно попивал пиво, когда в пылу игры на зрителей упал защитник «Детройта» Лэнгстон Гэллоуэй. Пиво фаната частично расплескалось и запачкало его одежду, но он удержал заветный стакан в руках и невозмутимо продолжил пить.

Матч завершился со счетом 127:103 в пользу «Милуоки».

«Милуоки» лидирует в Западной конференции, «Детройт» идет 11-м.

В болельщика летел мяч, но он не выпустил из рук пиво и принял сильный удар в грудь

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