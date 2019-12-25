В первые 15 лет XXI века баскетбол медленно умирал. Рейтинги финальных серий на национальном ТВ были низкими, новые герои никого не возбуждали, Леброн Джеймс еще никого не взбесил Решением. Из арен выветрился дух уличных площадок, темп замедлился еще сильнее, а чемпионами четыре раза стали скучнейшие «Спёрс».

Благодарить за спасение игры нужно «Голден Стэйт Уорриорс». Очень круто, что это десятилетие прошло под звездой Стефа Карри, самого скромного суперстара в истории после Лионеля Месси. «Уорриорс» вернули в игру собственно игру и напомнили, что вообще-то это не тупая физическая сила, для которой непременно нужны рост 2,10 м и пара лет заточения в тренажерке, а что-то среднее между барным квизом и родео.

Понятно, как строятся династии в процессе, – нужная мотивация, обновление коллектива, поиск новых сочетаний и тренерских идей. Но никогда не скажешь, с чего начинаются команды, которые будут править целым видом спорта. Как у побед много отцов, так и у мультичемпионов есть тысяча факторов, подаривших титулы и величие.

«Голден Стэйт Уорриорс», НБА, 2016 годGetty Images

Никто никогда бы не поверил, что замена одного тренера с пустым резюме и опытом эксперта на ТВ на другого точно такого же принесет три перстня. Причем первый – Марк Джексон – еще побеждал и выводил команду в плей-офф, но его уволили и пригласили его клона трехлетней давности, чтобы начать все с нуля.

Никто никогда бы не поверил, что Стефен Карри, чересчур няшный игрок с поломанными лодыжками, превратится в двукратного MVP регулярки и задаст новый тренд в баскетболе – бомбардировка трехочковыми, слом всех позиций, доминирование маленьких.

Никто никогда бы не поверил, что этот милаш объединится с Клэем Томпсоном, другим сынком бывшего игрока НБА, а они вместе поколотят всех задних Лиги, трижды подряд побьют рекорд сезона по трехочковым и уже после 10 лет карьеры станут лучшими шутерами всех времен. войдут в историю как лучшие шутеры всех времен.

Дрэймонд Грин, Стефен Карри, Клэй Томпсон, «Голден Стэйт Уорриорс»Getty Images

Никто никогда бы не поверил, что Дрэймонд Грин, 35-й номер драфта с ростом ниже двух метров и потрясающей памятью, будет выходить в решающие минуты финальных серий как центровой, получит приз «Мистер Замок» и реформирует позицию Расселла, Уилта, Карима и Шака.

Никто никогда бы не поверил, что Андре Игуодала, новый лидер «Филадельфии» после эпохи Айверсона с падающей статистикой, поможет в защите настолько, что сдержит в финале Леброна и получит приз Билла Расселла.

Никто никогда бы не поверил, что Эндрю Богут, Заза Пачулия и Леандро Барбоза и, прости господи, Джавэйл Макги получат заслуженные перстни за то, что играли важные минуты в чемпионской команде.

И никто никогда бы не поверил, что все вместе это сработает и перерастет в династию, которая пять раз выходила в финал, взяла три титула и изменила современный баскетбол.

«Голден Стэйт Уорриорс», чемпионы НБАGetty Images

Когда «Уорриорс» начали первый сезон при Керре с 5-0, владелец Боб Майерс все равно был недоволен. При Джексоне команда была последней в Лиге по передачам, теперь – стала первой, но катастрофически часто теряла мяч. «Есть хорошие новости – они наконец-то пасуют», – объяснял боссу стат-менеджер «ГСВ» Сэмми Гэлфанд. «А какие плохие?» – спросил Майерс. «Они перепасовывают», – ответил аналитик. Новому тренеру нужно было лишь объяснить, что вместо передач из открытых позиций лучше бросить, а еще лучше попасть. Через семь месяцев после того разговора в кабинете Майерса «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА.

Через год они закончили регулярку с невозможными 73-9 и побили рекорд «Буллс»-1995/96. Создатель The Ringer Билл Симмонс еще 10 лет назад не предполагал, что это в принципе кому-либо под силу. «72 победы «Чикаго» – непотопляемое достижение. Подходящий исторический контекст (лига раздута, и талантов в ней явно не хватает на всех), подходящая команда (злые и голодные до побед «Буллс») и идеальный лидер (Джордан в роли альфа-самца, вернувшийся из бейсбольного отпуска и уже унизительно проигравший в плей-офф). Даже не представляю, что кто-то завершит сезон меньше чем с 10 поражениями», – писал он в «Книге баскетбола» в 2009-м.

У «Голден Стэйт» была очень сильная лига, особенно мощная на западе. Они только что стали чемпионами и ничуть не пострадали от синдрома второго сезона – наоборот, зарядились мотивацией еще плотнее. Стефен Карри никогда не был альфа-самцом и унижающим партнеров после поражений тираном, а только делал атмосферу в раздевалке лучше. И без каждого из этих обстоятельств, так подгонявших «Буллс» в середине 90-х, «войны» все равно превзошли Джордана, Пиппена, Родмена и Джексона. И да, Стив Керр в регулярке-1995/96 провел все 82 игры именно за «Чикаго».

Трехочковые изменили баскетбол трижды. Сначала после введения в НБА в 1979-м, затем после победы Бёрда на конкурсе бросков из-за дуги в 1986-м и их массового распространения и наконец в 2016-м, когда «Уорриорс» установили рекорд дальних попаданий за сезон и впервые закидали ими соперников. Теперь каждый зритель перед лагающей пиратской трансляцией или перед официальным League Pass знал, что нельзя ни на минуту отходить от экрана. Потому что Карри в любой момент может попасть три трехи подряд, Томпсон добавит еще парочку, и «ГСВ» за 60 секунд улетят в отрыв на 15 очков.

«Нет больше никакого баскетбола, нет никакой красоты. Сейчас ты смотришь в послематчевом протоколе на трешки: если ты забивал из-за дуги, а соперник – нет, то ты выиграл. Уже плевать на подборы и потери, никого не волнует, как ты возвращаешься в защиту», – жаловался тренер «Спёрс» Грегг Попович в декабре 2018-го. И в этом теперь тоже виноваты «Уорриорс» – все хотят быть, как чемпионы.

Только за один регулярный сезон-2018/19 игроки НБА выполнили 27 955 трехочковых попыток. За все 80-е, целую декаду с участием Бёрда и Мэджика, в Лиге бросили из-за дуги 23 871 раз. «Я называю Карри трансформирующим баскетболистом. Из-за него теперь дети во всем мире бросают по кольцу с 12 метров. Многое из засилья трешек последних трех-четырех лет пошло от Стефа, Клэя, Кей-Ди и других парней из «Голден Стэйт», – считает Ник Нёрс, тренер-сокрушитель династии «ГСВ».

И они ушли внезапно, как и все правящие семьи. Императоры, короли и цари, передающие власть по наследству из века в век, тоже думают, что будут на троне вечно, но свержение происходит стремительно и очень больно. «Уорриорс» показали баскетболу дорогу, куда нужно идти, чтобы привлекать новых зрителей, а не просто удерживать старую аудиторию, и свернули в закат. Они не предали идеологию – у них банально не выдержал одометр от пяти лет с играми по два-три раза в неделю с октября по июнь.

Дальше, видимо, без «ГСВ» – Дюрэнт уже в «Бруклине», Томпсон пропускает сезон и вернется на корт совсем другим, а Карри не выдержал тащить в одиночку и сломался. «Уорриорс» были живой новогодней елкой – яркой, волшебной и дарящей радость. 29 команд НБА смотрели на Стефа и думали, почему в их раздевалке праздник не длится так же долго, как на «Оракл Арене». 29 генменеджеров размышляли, как набрать ростер из таких же «воинов» через драфт. 29 тренеров выбирали из их комбинаций лучшее и копировали для того, чтобы однажды превзойти.

«Голден Стэйт» умер здесь и сейчас, но их наследие уже в вечности. Команда-чемпион, в которой никогда не было 12 отдельных друг от друга победителей.

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