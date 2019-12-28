Габонский баскетболист «Майами» Крис Силва встретился с матерью, которую не видел три года.

Встречу устроил комиссионер НБА Адам Силвер. Мама баскетболиста, Карин Минкоу Обамэ, преодолела 10 тысяч километров, чтобы приехать на матч сына и устроить ему рождественский сюрприз. За последние семь лет они виделись только один раз – Силва уехал из родного дома в 2012 году.

Завтра женщина посетит матч сына против «Филадельфии».

«Майами» идет на третьем месте Восточной конференции.

«Голден Стэйт»: вернуть в баскетбол игру и свергнуть Леброна. Лучшие команды десятилетия

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме