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Мама габонского баскетболиста приехала на Рождество к сыну за 10 тысяч км. Они не виделись 3 года

Мама габонского баскетболиста приехала на Рождество к сыну за 10 тысяч км. Они не виделись 3 года
Eurosport

52 мин. назад

Очень трогательные кадры – можно прослезиться.

Габонский баскетболист «Майами» Крис Силва встретился с матерью, которую не видел три года.

Встречу устроил комиссионер НБА Адам Силвер. Мама баскетболиста, Карин Минкоу Обамэ, преодолела 10 тысяч километров, чтобы приехать на матч сына и устроить ему рождественский сюрприз. За последние семь лет они виделись только один раз – Силва уехал из родного дома в 2012 году.

  • Завтра женщина посетит матч сына против «Филадельфии».
  • «Майами» идет на третьем месте Восточной конференции.

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