Коби Брайант заглянул на матч «Лейкерс» против «Маверикс» (108:95), чтобы повидать родной клуб и Леброна Джеймса.

Легендарный баскетболист, естественно, восседал прямо возле паркета, и в один из моментов матча рядом с ним оказался словенский игрок Лука Дончич. Коби настолько удивил его, что тот взял паузу и выразил легенде респект.

«Он говорил на словенском. Я такой: «Кто говорит на моем языке?» Я увидел Коби и очень удивился», – цитирует Дончича Bleacher Report.

Команда Леброна Джеймса лидирует в Западной конференции.

Коби провел в составе «Лейкерс» 20 сезонов.

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