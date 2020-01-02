1 января скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн.

По информации Sports Illustrated, несколько недель назад он перенес кровоизлияние в мозг. Мужчине было 77 лет. Стерн занимал пост комиссионера НБА с 1984 года по 2014-й, прорыв Лиги связывают именно с его работой.

До прихода Стерна НБА была близка к банкротству, но при нем стала одной из самой успешных и богатых лиг мира. Благодаря его работе в составе НБА появилось семь новых команд, игроки смогли участвовать в Олимпийских играх.

Имя Стерна внесено в Зал славы баскетбола за выдающийся вклад в развитие НБА.

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