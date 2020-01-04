Достижения

Прошедшее десятилетие Леброн Джеймс провел в трех командах: «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В первых двух Король был максимально успешен: в 2012 и 2013 годах он выиграл НБА с «Майами», в 2016-м – с «Кливлендом». Также в начале декады Джеймса трижды признавали MVP НБА – это случилось в 2010, 2012 и 2013 годах.

Эти 10 лет однозначно поставили Леброна в один ряд с главными легендами НБА – такими, как Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар. Associated Press признало его лучшим спортсменом декады, а его командировка в «Майами» получила оценку как дерзкий, но гениальный шаг. Когда Джеймс в прямом эфире ESPN объявил о подписании контракта с «Хит», в Огайо начали сжигать футболки с 23-м номером, а владелец «Кливленда» Дэн Гилберт уничтожил Леброна в открытом письме.

В ответ Король испепелил Гилберта на площадке, взяв два титула с «Хит». «Джеймса можно назвать гением за то, что он сотворил вместе с Уэйдом и Бошем. Впервые в истории лиги игроки собственноручно, без владельца и генерального менеджера, собрали команду чемпионского уровня», – восторгался Леброном экс-игрок «Чикаго» Чет Уолкер.

Сколько заработал

В списке самых высокооплачиваемых спортсменов прошедшего десятилетия Forbes Леброн занял четвертое место. За отчетный период баскетболист заработал 680 миллионов долларов на спонсорских контрактах и зарплате, причем доходы от второго на протяжении большей части карьеры спортсмена составляли почти вдвое меньшую сумму, чем от первого. Джеймc – максимально медийная персона и имеет огромное количество спонсорских соглашений.

Чего стоит одна лишь сделка с Nike. Детали контракта неизвестны, но, по слухам, сотрудничество с корпорацией принесет баскетболисту деньги до конца жизни – в итоге сумма может превысить один миллиард долларов.

Леброн и Nike постоянно выпускают различные коллаборации, самые прибыльные из которых – именные баскетбольные кроссовки. Модели с именем Джеймса разлетаются, как горячие пирожки, и становятся желаннейшими айтемами для многих коллекционеров.

Когда закончит

Контракт Леброна с «Лейкерс» рассчитан до 2022 года – до этой даты можно быть спокойным, что Король никуда не уйдет. Тем не менее, время неумолимо бежит вперед; Леброну уже 35, впереди – всего несколько сезонов на привычном ему уровне. Член баскетбольного Зала славы Трэйси Макгрэди уверен, что скоро мы проводим Короля на пенсию: «Думаю, что Леброну осталось 3-4 года до завершения карьеры».

Цитата

«Я использую все свои навыки, все способности, данные мне Богом, и с их помощью проживу лучшую жизнь, на которую способен», – жизненному кредо Джеймса самое место в пацанских цитатниках, но оно идеально характеризует всю его карьеру. Легендарный баскетболист хватается за каждую возможность стать лучше, никогда не сдается и всегда выкладывается на личный максимум.

Леброн ДжеймсGetty Images

Возможно, он не лучший игрок в баскетбол за всю историю игры, но в последнее десятилетие ему однозначно не было равных.

Планы на будущее

Какой план может быть у Короля? Только один – выиграть чемпионство и с «Лейкерс». В прошлом сезоне Леброн впервые за 14 лет не сыграл в плей-офф, но в этом году ситуация может исправиться: по крайней мере, пока «Лейкерс» лидируют на Западе, одержав 28 побед в 35 матчах регулярки.

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