Центровой «Филадельфии» Жоэль Эмбиид в первой четверти матча с «Оклахома-Сити Тандер» выбивал мяч внизу у соперника и вывихнул палец.

Баскетболист после касания вскрикнул от боли и бросил защиту под кольцом. После остановки игры зрители увидели, что у Эмбиида безымянный палец в районе первой фаланги вывернут совсем в другую сторону. Жутковатое зрелище.

Одноклубники игрока по «Сиксерс» Бен Симмонс и Джош Ричардсон просто вскрикнули, когда заметили лютую травму партнера.

Поразительно, что Жоэль после ухода в раздевалку и помощи врачей вернулся на площадку. Уже во второй четверти он появился на корте с кольцом из тейпа, которое связывало безымянный и средний пальцы игрока.

Всего Эмбиид провел на паркете 32 минут 37 секунд, забросил 18 очков, собрал 9 подборов и разделил с Тобиасом Харрисом второе место в команде по результативности.

Жоэль помог «Филадельфии» победить «Тандер» со счетом 120:113.

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